piano casa 2026 dal pnrr arriva un miliardo di euro per gli alloggi dei lavoratori

Dal Fondo per la coesione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza arriveranno un miliardo di euro destinati agli alloggi dei lavoratori. Questi fondi saranno assegnati al Piano Casa 2026, approvato dal Governo, e serviranno a sostenere la realizzazione di nuovi alloggi e interventi di riqualificazione. La misura rientra tra le iniziative previste per favorire l’edilizia abitativa e migliorare le condizioni di residenza dei lavoratori. La ripartizione dei fondi sarà gestita tramite bandi e progetti specifici.

Parte dei fondi del Pnrr sarà impiegata per il Piano Casa varato dal Governo Meloni. In particolare, circa un miliardo di euro sarà destinato al cosiddetto “service housing”, cioè il sistema che mette a disposizione alloggi, a condizioni calmierate, per lavoratori e dipendenti che faticano a trovare un immobile nelle città ad alta densità occupazionale. L’impiego delle risorse, originariamente destinate alla Rosco, per questo programma di edilizia integrata è tuttavia vincolato all’inserimento di un emendamento nella legge di conversione nel decreto 662026, in discussione in Commissione Ambiente alla Camera. Come saranno utilizzati i fondi del Pnrr. Come accennato, l’intervento statale nasce dal ricollocamento di una parte delle risorse inizialmente previste per la Rosco, società pubblica che si occupa dell’acquisto e del noleggio dei treni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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