Nella recente revisione del Pnrr italiano sono stati allocati 2,1 miliardi di euro, con un miliardo destinato a progetti di case green e 200 milioni agli alloggi popolari. Questa rimodulazione arriva prima dell’accredito della nona tranche di finanziamenti, pari a 12,8 miliardi di euro, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. La ripartizione dei fondi si inserisce in un processo di aggiornamento delle risorse previste dal piano.

L’ultima rimodulazione del Pnrr italiano prende forma alla vigilia dell’accredito della nona rata da 12,8 miliardi che dovrebbe essere ufficializzato in queste ore. A illustrarne i dettagli è stato il ministro Tommaso Foti prima nella rapidissima cabina di regia riunita ieri in tarda mattinata per un quarto d’ora e poi, soprattutto, nella successiva audizione davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio di Camera e Senato. I ritocchi riguardano una novantina di misure e, accanto ai consueti correttivi tecnici su milestone e target per assicurarne il raggiungimento, muove in tutto 2,1 miliardi di euro. A perdere risorse è... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pnrr, revisione da 2,1 miliardi. Un miliardo alle case green e 200 milioni agli alloggi popolari

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