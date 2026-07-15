Piano di Sviluppo Aeroportuale la minoranza a Bergamo chiede un consiglio straordinario prima dei tavoli tecnici

Un consiglio comunale straordinario da convocare con urgenza per discutere insieme del nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale dello scalo di Orio al Serio, sul quale lunedì 13 luglio si è svolta la prima seduta della procedura di dibattito pubblico. È la richiesta avanzata dai consiglieri di minoranza di Bergamo in vista dei prossimi tavoli tecnici convocati per giovedì 23 luglio, durante i quali enti, istituzioni e associazioni del territorio potranno presentare le proprie osservazioni riguardo il masterplan predisposto da Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto bergamasco. “Il dibattito pubblico – ricordano – è finalizzato a raccogliere osservazioni, proposte e contributi da parte di istituzioni, enti, associazioni, comitati e cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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