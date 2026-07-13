Lorenzo ha confermato di aver rapito Angela e ha dato a Leocadia un’offerta: accettare le sue condizioni o perdere la possibilità di rivedere la figlia. Nel frattempo, Alonso non riesce a concludere un accordo con il Barone.

Lorenzo ammette di aver rapito Angela e impone a Leocadia una scelta drammatica: accettare le sue condizioni oppure rinunciare a rivedere la figlia. Intanto Alonso fallisce la trattativa con il Barone. La puntata de La Promessa in onda martedì 14 luglio alle 19:40 su Rete 4, sarà ricca di colpi di scena. Mentre Curro e Manuel continuano senza sosta le ricerche di Angela, Lorenzo decide di uscire allo scoperto e rivela a Leocadia di aver rapito la ragazza. La sua confessione, però, è solo l'inizio di un ricatto destinato a cambiare gli equilibri tra i Luján. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Le ricerche di Angela proseguono senza sosta, ma della giovane non c'è ancora alcuna traccia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 14 luglio: Angela è ostaggio, Lorenzo detta le sue condizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 8 luglio: Lorenzo torna libero, Curro e Angela tremano

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 12 luglio: Angela scompare nel nulla, Curro affronta Lorenzo

Temi più discussi: La Promessa, le trame dal 13 al 19 luglio 2026; La Promessa, cosa succede nella puntata del 14 luglio: anticipazioni; La Promessa, anticipazioni 13-19 luglio: Angela scompare, Lorenzo ricatta Leocadia; La Promessa, le trame dal 6 al 12 luglio 2026.

La Promessa anticipazioni 14 luglio 2026: Lorenzo intrappola LeocadiaVediamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 14 luglio 2026. Ecco le anticipazioni della puntata della Soap di Rete4. comingsoon.it

[SPOILER] La Promessa: anticipazioni da domenica 5 a venerdì 10 luglio! Lorenzo la fa franca reddit

La Promessa, anticipazioni martedì 14 luglio 2026: Lorenzo confessa di aver rapito AngelaLorenzo confessa di aver rapito Angela. Come vedremo nelle anticipazioni della puntata de La ... msn.com