La Promessa anticipazioni 14 luglio | Angela è ostaggio Lorenzo detta le sue condizioni
Lorenzo ha confermato di aver rapito Angela e ha dato a Leocadia un’offerta: accettare le sue condizioni o perdere la possibilità di rivedere la figlia. Nel frattempo, Alonso non riesce a concludere un accordo con il Barone.
Lorenzo ammette di aver rapito Angela e impone a Leocadia una scelta drammatica: accettare le sue condizioni oppure rinunciare a rivedere la figlia. Intanto Alonso fallisce la trattativa con il Barone. La puntata de La Promessa in onda martedì 14 luglio alle 19:40 su Rete 4, sarà ricca di colpi di scena. Mentre Curro e Manuel continuano senza sosta le ricerche di Angela, Lorenzo decide di uscire allo scoperto e rivela a Leocadia di aver rapito la ragazza. La sua confessione, però, è solo l'inizio di un ricatto destinato a cambiare gli equilibri tra i Luján. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Le ricerche di Angela proseguono senza sosta, ma della giovane non c'è ancora alcuna traccia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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