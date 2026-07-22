Sabato alle 21, l’Arena della Rocca di Ravaldino sarà illuminata da 1.350 candele, creando un’atmosfera suggestiva. La serata prevede un evento musicale con un pianista che suonerà al contrario, ovvero con le mani invertite. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto e coinvolge un pubblico presente nell’area della Rocca. Non sono stati indicati ulteriori dettagli sul programma o sui partecipanti.

La luce d’oro di 1.350 candele trasformerà l’Arena della Rocca di Ravaldino in una location magica che farà da teatro, sabato prossimo alle 21, al concerto del pianista umbro Maurizio Mastrini, protagonista di una tappa del Candle Music International Tour, in uno spettacolo che promette di unire l’atmosfera intima delle esecuzioni a lume di candela alla forza evocativa della musica dal vivo. Mastrini, pianista e compositore di fama internazionale, è conosciuto per uno stile personale che fonde repertorio classico e composizioni originali. Diplomato al Conservatorio ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia, nel corso della sua carriera si è esibito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pianista al contrario. Mastrini e la luce d’oro delle candele

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maurizio Mastrini, il pianista che non ha mai smesso di cercare

Le donne alla luce delle candeleAl Teatro Nuovo si è tenuto un evento organizzato in collaborazione con l'Università di Ferrara, dove si sono esibite musiciste per sensibilizzare...

Argomenti più discussi: Pianista al contrario. Mastrini e la luce d’oro delle candele; Maurizio Mastrini, il pianista che non ha mai smesso di cercare.

Maurizio Mastrini, il pianista che non ha mai smesso di cercareUn viaggio tra musica classica, ricerca e contaminazioni. Maurizio Mastrini racconta il desiderio di emozionare attraverso il pianoforte ... panorama.it

Mastrini, il pianista che suona al contrario arriva a Perugia col nuovo cdPerugia, 21 dicembre 2009 - Il titolo non è metaforico, perchè la nuova idea di Mastrini, umbro di nascita e formazione (si è diplomato al conservatorio perugino 'Morlacchi') è abbinare suono e ... lanazione.it