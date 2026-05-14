Le donne alla luce delle candele
Al Teatro Nuovo si è tenuto un evento organizzato in collaborazione con l'Università di Ferrara, dove si sono esibite musiciste per sensibilizzare sulla parità di genere. La serata ha visto l’uso di candele come elemento simbolico, accompagnando le performance musicali dedicate alle donne. L’iniziativa ha coinvolto pubblico e artisti, con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne attraverso la cultura e l’espressione artistica.
Candlelight e Unife. Al Teatro Nuovo la musica delle donne per promuovere pari opportunità e uguaglianza di genere. Grande partecipazione per il concerto promosso dall’Università nell’ambito del progetto Aurora di Unife Inclusiva. Promuovere le pari opportunità e l’uguaglianza di genere attraverso la musica, e in particolare attraverso la musica delle donne: artiste, interpreti e voci che hanno segnato la storia musicale italiana e internazionale, spesso affermandosi in un settore che per troppo tempo ha reso difficile la piena partecipazione e il riconoscimento del talento femminile. È questo il messaggio al centro del concerto Candlelight promosso dall’Università, che si è tenuto al Teatro Nuovo nell’ambito del progetto Aurora di Unife Inclusiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Natalino Otto - LUCE DI CANDELA (1946)
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