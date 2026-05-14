Le donne alla luce delle candele

Al Teatro Nuovo si è tenuto un evento organizzato in collaborazione con l'Università di Ferrara, dove si sono esibite musiciste per sensibilizzare sulla parità di genere. La serata ha visto l’uso di candele come elemento simbolico, accompagnando le performance musicali dedicate alle donne. L’iniziativa ha coinvolto pubblico e artisti, con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne attraverso la cultura e l’espressione artistica.

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Candlelight e Unife. Al Teatro Nuovo la musica delle donne per promuovere pari opportunità e uguaglianza di genere. Grande partecipazione per il concerto promosso dall’Università nell’ambito del progetto Aurora di Unife Inclusiva. Promuovere le pari opportunità e l’uguaglianza di genere attraverso la musica, e in particolare attraverso la musica delle donne: artiste, interpreti e voci che hanno segnato la storia musicale italiana e internazionale, spesso affermandosi in un settore che per troppo tempo ha reso difficile la piena partecipazione e il riconoscimento del talento femminile. È questo il messaggio al centro del concerto Candlelight promosso dall’Università, che si è tenuto al Teatro Nuovo nell’ambito del progetto Aurora di Unife Inclusiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le donne alla luce delle candele ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Natalino Otto - LUCE DI CANDELA (1946) Notizie correlate Alla Fabbrica delle Candele un dialogo tra scienza e musica sui disturbi alimentariMettere al centro la persona per superare lo stigma dei Disturbi del comportamento alimentare (Dca). "Adotta un Musicista", largo agli under 16: un weekend di sinfonie alla Fabbrica delle CandeleSono venti i giovani talenti in gara per la 22esima edizione di “Adotta un Musicista”, concorso riservato a musicisti under 16 promosso... Argomenti più discussi: Le donne alla luce delle candele; A Monticanaglia brilla La luce delle donne; SdR26 | Dalle idee al cambiamento: la nuova previdenza complementare; Donne, carcere e riscatto. Quali sono gli incentivi previsti per le nuove assunzioni nel 2026? Una panoramica sulle principali agevolazioni attive per giovani, donne, disoccupati e per il lavoro al Sud alla luce delle novità del decreto Lavoro - Leggi e prassi / Pubblico, INPS x.com Otto donne per l'8 marzo: le testimonianze in LuceQuattro anni fa lei ha pubblicato sui social una foto con il volto tumefatto a causa delle violenze subite dal suo ex compagno. Come si sente oggi dopo quei maltrattamenti qual è il suo messaggio? quotidiano.net