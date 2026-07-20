maurizio mastrini il pianista che non ha mai smesso di cercare

Capelli, il nuovo disco di Maurizio Mastrini è il racconto di una vita trascorsa inseguendo la musica, ma anche il punto d’arrivo di un percorso fatto di studio, sperimentazione e continua ricerca. Un album che attraversa mondi diversi, dalla tradizione classica alle suggestioni cubane, passando per composizioni originali che riflettono il suo modo di intendere il pianoforte. «Sono contaminazioni che ho acquisito durante la mia carriera musicale», racconta. «Ho sempre fatto il pianista e la musica mi ha portato in giro per il mondo. Ho la curiosità di un bambino e questo mi ha spinto sempre a esplorare mondi che sembravano lontani dal mio.» La sua formazione è quella della grande scuola pianistica italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

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