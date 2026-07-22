Pianese | dalla Samp arriva Casalino | Darò tutto per centrare gli obiettivi

Tommaso Casalino è stato annunciato come nuovo giocatore della Pianese, proveniente dalla Sampdoria. Il calciatore, giovane e con alcune esperienze alle spalle, ha dichiarato di essere determinato a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi della squadra. La sua presenza si aggiunge a un roster che punta a migliorare la propria posizione in campionato. Casalino si impegna a contribuire con qualità e motivazione.

Giovane, ma già con una buona esperienza nel bagaglio, in tasca qualità e voglia di spiccare il volo: Tommaso Casalino (nella foto) è un nuovo giocatore della Pianese. "Nato a Genova il 31 luglio 2007, Casalino è cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, vestendo le maglie dell’Under 16, dell’Under 17, dell’Under 18 e della Primavera – spiega la società bianconera –. Nella stagione 20242025, con la Sampdoria Primavera impegnata nel campionato Primavera 1, ha collezionato 33 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Viareggio Cup, mettendo a segno una rete e fornendo un assist. Nell’ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra in Serie B, facendo il proprio esordio nel calcio professionistico e raccogliendo in totale quattro presenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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