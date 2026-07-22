La Pianese ha annunciato di aver preso in prestito dalla Sampdoria il centrocampista classe 2007, Tommaso Casalino. L’accordo tra le due società è stato definito e il giocatore si unirà alla squadra per la stagione in corso. Casalino arriva in prestito dalla squadra genovese, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

PIANCASTAGNAIO – Un altro rinforzo per la Pianese di serie C. Raggiunto un accordo con la Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo del centrocampista Tommaso Casalino. Nato a Genova il 31 luglio 2007, Casalino è cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, vestendo le maglie dell’under 16, dell’under 17, dell’under 18 e della Primavera. Nella stagione 202425, con la Sampdoria Primavera impegnata nel campionato Primavera 1, ha collezionato 33 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Viareggio Cup, mettendo a segno una rete e fornendo un assist. Nell’ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra in serie B, facendo il proprio esordio nel calcio professionistico e raccogliendo quattro presenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla Sampdoria un centrocampista classe 2007 per la Pianese: ecco Tommaso Casalino

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