Un uomo è stato colto da un infarto mentre si trovava in strada nel centro di Piacenza tra il 21 e il 22 luglio 2026. Gli agenti della Squadra Volante intervenuti sul posto sono riusciti a salvarlo in extremis.

E’ stato scongiurato un dramma nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2026 grazie all’intervento degli agenti della Squadra Volante della Questura di Piacenza, che hanno salvato la vita a un uomo colto da un grave malore in pieno centro cittadino. L’uomo, 48 anni, è stato soccorso dopo aver perso i sensi in via Cristoforo Colombo, dove si era accasciato a terra in seguito a forti dolori al petto. Il salvataggio nella notte: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il salvataggio è avvenuto mentre una pattuglia della Squadra Volante stava facendo rientro in Questura percorrendo via Cristoforo Colombo. Gli agenti hanno notato un uomo disteso in mezzo alla carreggiata, in posizione supina, cosciente ma visibilmente sofferente per dolori al petto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Piacenza, colto da infarto in mezzo alla strada dopo un prelievo: salvato in extremis

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