Colto da infarto in strada a Lignano | passanti si alternano col massaggio cardiaco per 24 minuti e salvano un uomo
Un uomo di 64 anni è stato colto da infarto in strada a Lignano Sabbiadoro. Per circa 24 minuti, passanti, agenti e personale sanitario si sono alternati nel praticare il massaggio cardiaco, mantenendo viva la persona fino all’arrivo dei soccorsi. La tempestiva azione di chi si trovava sul posto ha permesso di stabilizzare la situazione e di portare l’uomo in ospedale. La vicenda ha coinvolto diverse persone che hanno collaborato per cercare di salvarlo.
Un uomo di 64 anni si è salvato grazie al contributo di cittadini, agenti e personale sanitario che hanno mantenuto costante il massaggio cardiaco per quasi mezz'ora fino all'arrivo dei soccorsi a Lignano Sabbiadoro. "La partecipazione di tutti è stata fondamentale", il commento del direttore della Sores Fvg, Giulio Trillò. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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