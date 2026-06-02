Colto da un malore al centro commerciale | salvato dall’intervento in extremis dei carabinieri
Un malore ha colpito una persona in un centro commerciale, e i carabinieri di Cento sono intervenuti tempestivamente. L’intervento dei militari ha permesso di prestare le prime cure e di evitare conseguenze più gravi. La persona è stata soccorsa in modo rapido e trasportata in ospedale. La giornata lavorativa dei carabinieri si è conclusa con un’azione di salvataggio, invece di un’operazione di polizia.
Questa volta, i carabinieri di Cento, non hanno chiuso la giornata lavorativa con un arresto, ma compiendo il più nobile dei gesti: salvare una vita umana. È una storia a lieto fine quella nella città del Guercino, dove l’intervento tempestivo e la preparazione dei militari hanno permesso di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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