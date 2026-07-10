Nella settima tappa del Tour de France 2026, da Hagetmau a Bordeaux, Tim Merlier ha vinto la frazione. La corsa si è conclusa con Merlier che ha tagliato il traguardo davanti agli altri, conquistando così la sua quarta vittoria in questa edizione. Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, rimanendo in testa alla classifica generale. La tappa si è svolta senza variazioni significative nella posizione dei leader.

Tim Merlier trionfa nella settima tappa del Tour de France 2026. L’edizione 2026 del Tour de France continua a regalare emozioni ai tifosi. Nella settima tappa, da Hagetmau a Bordeaux, il corridore Tim Merlier ha ottenuto una vittoria entusiasmante, segnando la sua quarta affermazione nella storica competizione ciclistica. Questo successo si è concretizzato al termine di una tappa di 175,1 km che ha visto Merlier della Soudal Quick-Step scattare nel momento perfetto, primeggiando in un finale di gara emozionante. Alle spalle del vincitore. Dietro Merlier, si sono piazzati altri due atleti di grande livello: il norvegese Søren Waerenskjold, rappresentante del team Uno-X-Mobility, e il giovane eritreo Biniam Girmay, in forza al NSN Cycling Team. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Merlier vince la 7^ tappa del Tour de France, Pogacar mantiene la maglia gialla.

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El belga Tim Merlier (Soudal) gana al sprint la etapa 7 del Tour de Francia

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