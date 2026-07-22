Il Parlamento è stato convocato dalla Regione Sicilia per discutere della vertenza dello stabilimento Pfizer di Catania. La crisi occupazionale preoccupa i lavoratori e le istituzioni, che chiedono interventi per salvaguardare i posti di lavoro. La questione è stata sollevata in sede regionale, con richieste di azioni concrete per tutelare lo stabilimento. La mobilitazione istituzionale si concentra sull’emergenza occupazionale legata alla chiusura o ridimensionamento dello stabilimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Regione Sicilia mobilita il Parlamento sulla vertenza. La vertenza dello stabilimento Pfizer di Catania arriva al centro del confronto istituzionale. Il presidente dell’ Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ha annunciato di aver coinvolto i gruppi parlamentari sulla situazione dello stabilimento farmaceutico, chiedendo un impegno comune per sostenere i lavoratori. Durante la riunione dei Capigruppo, Galvagno ha illustrato il documento predisposto da Cisal sulla vicenda e ha invitato i rappresentanti delle diverse forze politiche a sensibilizzare i rispettivi vertici nazionali in vista del tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Pfizer Catania, allarme occupazione: Galvagno chiede un intervento per salvaguardare lo stabilimento

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