Galvagno a processo per corruzione falso e truffa | prima udienza lampo con rinvio difesa chiede trasferimento a Catania

La prima udienza del processo a carico di Gaetano Galvagno, imputato per corruzione, falso e truffa, si è conclusa in meno di trenta minuti. La discussione si è svolta con un rinvio e la difesa ha richiesto il trasferimento dell’udienza a Catania. Nessuna testimonianza o prova è stata presentata durante questa prima fase. La prossima udienza è prevista per un’altra data.

È durata poco meno di mezz’ora la prima udienza del processo a carico di Gaetano Galvagno, imputato per corruzione, falso e truffa. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana non era presente in aula: a rappresentarlo il suo legale, l’avvocato Ninni Reina. Davanti alla terza sezione del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Corruzione, al via il processo a Galvagno ma lui non si presenta: mezz'ora di udienza e poi il rinvioE' durata poco meno di mezz'ora la prima udienza del processo a carico del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno accusato di corruzione, falso e... Omicidio Kirk, la difesa del presunto killer chiede il rinvio dell'udienza preliminareLa morte di Charlie Kirk, 31enne attivista conservatore statunitense di primo piano e fondatore dell’organizzazione Turning Point USA, ha segnato uno... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Processo per corruzione a Galvagno, Regione e Ars ' noi parte civile'; Processo per corruzione a Galvagno, rinvio al 18 giugno. La difesa: C’è un problema giuridico molto serio; Processo per corruzione a Galvagno, Regione e Ars chiedono di costituirsi parte civile; Corruzione, al via il processo a Galvagno ma lui non si presenta: mezz'ora di udienza e poi il rinvio. Gaetano Galvagno prova a portare a casa il processo, istanza per spostare il giudizio a CataniaTutto rinviato alla prossima udienza del 18 giugno mentre si attende l'udienza davanti al gip per gli altri imputati di questa vicenda che hanno scelto il rito ordinario ... blogsicilia.it Processo Galvagno, chiesto il trasferimento a CataniaSi è aperto con una questione preliminare il procedimento giudiziario a carico di Gaetano Galvagno, imputato per peculato, corruzione, truffa e falso. Nel ... canalesicilia.it Galvagno, si apre il processo: «Trasferire tutto a Catania». Ars e Regione parti civili nella causa per peculato https://gazzettadelsud.it/p=2204842 - facebook.com facebook Nel @TgrRai Sicilia delle 19.35: La prima udienza A Palermo prima udienza del processo al presidente dell'Ars Galvagno. La difesa chiede il trasferimento a Catania. Regione e assemblea saranno parti civili Seguiteci anche sul web x.com