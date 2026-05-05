La difesa ha presentato una richiesta di rinvio del processo riguardante il caso Galvagno, attualmente in corso. La questione riguarda il possibile trasferimento del procedimento a Catania, dove si svolgeranno le prossime udienze. Sono coinvolti diversi manager nel procedimento, accusati di corruzione, e si attende una decisione che potrebbe influenzare i tempi di svolgimento del processo. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in fase di definizione.

? Cosa scoprirai Come influirà il trasferimento a Catania sulla velocità del processo?. Chi sono gli altri manager coinvolti nelle accuse di corruzione?. Perché la difesa ha chiesto di spostare il giudizio a Catania?. Quali nuove prove verranno valutate durante l'udienza del 18 giugno?.? In Breve Udienza del 18 giugno deciderà sul trasferimento del processo da Palermo a Catania.. Difesa chiede spostamento competenza territoriale per Galvagno e l'ex autista Roberto Marino.. Marcella Cannariato condannata a 2 anni e mezzo per corruzione nel settore turismo.. Regione Siciliana e Parlamento regionale chiedono di costituirsi come parti civili nel processo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Galvagno: la difesa chiede il rinvio del processo a Catania

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