petrolio e gas ue colpo grosso di eni

Var Energi, controllata norvegese di Eni, ha presentato un’offerta di acquisto e scambio da 1,1 miliardi di euro su BlueNord. La mossa avviene mentre la tensione nell’area di Hormuz aumenta, influenzando il settore del petrolio e del gas in Europa. La proposta mira a consolidare le attività di esplorazione e produzione della compagnia nel mercato europeo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle tempistiche o alle condizioni dell’offerta.

Grandi manovre nell’oil and gas europeo. Mentre l’incertezza a Hormuz aumenta, Var Energi, controllata norvegese di Eni, ha lanciato un’offerta di acquisto e scambio su BlueNord da 1,1 miliardi. Un’operazione che punta a rafforzare il peso del gruppo italiano nel Vecchio Continente e segue le acquisizioni da parte di Var degli asset ExxonMobil in Norvegia ediNeptuneEnergy. Nel dettaglio, gli azionisti BlueNord riceveranno 9,7153 azioni Var Energi di nuova emissione più 76,83 corone norvegesi in contanti per ogni titolo posseduto. Complessivamente saranno emesse 248,4 milioni di nuove azioni, pari a un aumento del capitale di circa il 10%, oltre a un esborso cash di 204 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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