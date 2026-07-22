Il capogruppo del PD Maurizio Petracca ha criticato le dichiarazioni di Petitto sull’US Avellino, definendole un cortocircuito politico. Petitto ha risposto affermando che l’Irpinia deve essere valorizzata e non danneggiata. La discussione riguarda l’attenzione alla squadra locale e il modo di promuovere lo sviluppo territoriale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni concrete o decisioni ufficiali in merito.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quello del capogruppo Pd Maurizio Petracca sull’US Avellino è l’ennesimo, imbarazzante cortocircuito politico. Esprimo la mia solidarietà umana al Presidente della Provincia, Fausto Picone, fatto segno di attacchi fuori luogo con toni ingiustificati proprio da chi, insieme al suo partito, lo ha votato ed eletto, piazzando persino un sindaco dem alla Vicepresidenza dell’Ente.” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia e Questore al Personale della Campania, Livio Petitto. “Attaccare frontalmente il proprio alleato di governo per una scelta amministrativa dimostra solo quanto nervosismo ci sia in quella coalizione – prosegue Petitto – Petracca spara a palle incatenate su un tema che invece unisce il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Petitto replica a Petracca: “L’Irpinia va valorizzata, non affossata”

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