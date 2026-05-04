Irpinia Film Academy | nuovo polo cinema tra Roma e Irpinia

Da puntomagazine.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Roma e l’Irpinia è stata annunciata la nascita di una nuova accademia dedicata al cinema. La Irpinia Film Academy offrirà percorsi formativi nel settore cinematografico e si concentrerà su innovazione didattica e collegamenti con il panorama audiovisivo italiano. La struttura intende valorizzare le radici territoriali e sviluppare opportunità di formazione nel campo cinematografico. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime settimane.

Nasce tra Roma e Irpinia la Irpinia Film Academy: un nuovo polo formativo per il cinema contemporaneo, tra innovazione didattica, radici territoriali e apertura al panorama audiovisivo nazionale.. L’eccellenza del cinema contemporaneo fra Roma e Irpinia trova il suo spazio. Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, un progetto formativo destinato a inserirsi nel panorama cinematografico nazionale con un modello innovativo e radicato nei territori. La presentazione ufficiale si terrà martedì 5 maggio alle ore 14:30, nella prestigiosa sala Spazio Veneziano, nel cuore del quartiere Coppedè a Roma. Il Centro nasce da un’idea del regista...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

irpinia film academy nuovo polo cinema tra roma e irpinia
© Puntomagazine.it - Irpinia Film Academy: nuovo polo cinema tra Roma e Irpinia

Notizie correlate

Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: presentazione a RomaIn collaborazione con ASI Cultura e con il Responsabile dell’Area Cultura, lo scrittore e autore Michele Cioffi, sarà presentato ufficialmente...

Cultura: nasce Centro sperimentale Irpinia Film AcademyL’eccellenza del cinema contemporaneo, tra Roma e Irpinia, trova finalmente il suo spazio.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: presentazione a Roma; Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: l’eccellenza del cinema tra Roma e Irpinia, nel segno dei grandi maestri; FOTO CENTRO SPERIMENTALE IRPINIA FILM ACADEMY; Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: presentazione a Roma.

irpinia film academy irpinia film academy nuovoCultura: nasce Centro sperimentale Irpinia Film AcademyNasce a Roma il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, un nuovo progetto per la formazione nel cinema contemporaneo. romadailynews.it

irpinia film academy irpinia film academy nuovoNasce il Centro Sperimentale Irpinia Film AcademyIn collaborazione con ASI Cultura e con il Responsabile dell’Area Cultura, lo scrittore e autore Michele Cioffi, sarà presentato ufficialmente martedì 5 maggio alle ore 14:30, presso la prestigiosa Sa ... irpinianews.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.