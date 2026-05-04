Irpinia Film Academy | nuovo polo cinema tra Roma e Irpinia

Tra Roma e l’Irpinia è stata annunciata la nascita di una nuova accademia dedicata al cinema. La Irpinia Film Academy offrirà percorsi formativi nel settore cinematografico e si concentrerà su innovazione didattica e collegamenti con il panorama audiovisivo italiano. La struttura intende valorizzare le radici territoriali e sviluppare opportunità di formazione nel campo cinematografico. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime settimane.

Nasce tra Roma e Irpinia la Irpinia Film Academy: un nuovo polo formativo per il cinema contemporaneo, tra innovazione didattica, radici territoriali e apertura al panorama audiovisivo nazionale.. L’eccellenza del cinema contemporaneo fra Roma e Irpinia trova il suo spazio. Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, un progetto formativo destinato a inserirsi nel panorama cinematografico nazionale con un modello innovativo e radicato nei territori. La presentazione ufficiale si terrà martedì 5 maggio alle ore 14:30, nella prestigiosa sala Spazio Veneziano, nel cuore del quartiere Coppedè a Roma. Il Centro nasce da un’idea del regista...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Irpinia Film Academy: nuovo polo cinema tra Roma e Irpinia Notizie correlate Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: presentazione a RomaIn collaborazione con ASI Cultura e con il Responsabile dell’Area Cultura, lo scrittore e autore Michele Cioffi, sarà presentato ufficialmente... Cultura: nasce Centro sperimentale Irpinia Film AcademyL’eccellenza del cinema contemporaneo, tra Roma e Irpinia, trova finalmente il suo spazio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: presentazione a Roma; Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: l’eccellenza del cinema tra Roma e Irpinia, nel segno dei grandi maestri; FOTO CENTRO SPERIMENTALE IRPINIA FILM ACADEMY; Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy: presentazione a Roma. Cultura: nasce Centro sperimentale Irpinia Film AcademyNasce a Roma il Centro Sperimentale Irpinia Film Academy, un nuovo progetto per la formazione nel cinema contemporaneo. romadailynews.it Nasce il Centro Sperimentale Irpinia Film AcademyIn collaborazione con ASI Cultura e con il Responsabile dell’Area Cultura, lo scrittore e autore Michele Cioffi, sarà presentato ufficialmente martedì 5 maggio alle ore 14:30, presso la prestigiosa Sa ... irpinianews.it https://www.binews.it/evidenza/nasce-il-centro-sperimentale-irpinia-film-academy-un-ponte-tra-roma-e-irpinia-nel-segno-del-cinema/ - facebook.com facebook