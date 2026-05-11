CESVO LAB Irpinia-Sannio alla XIV edizione de L' Irpinia che corre 2026

Alla XIV edizione de “L’Irpinia che Corre” ad Atripalda, il mondo del volontariato si unisce allo sport per un evento che coinvolge la comunità locale. La manifestazione si svolge nel contesto della provincia di Avellino e vede la partecipazione di vari gruppi di volontariato e atleti. La corsa rappresenta un momento di incontro tra diverse realtà, con l’obiettivo di promuovere valori di solidarietà e partecipazione.

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