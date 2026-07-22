Pet food online controlli dei Nas | sequestrate 60 tonnellate di alimenti e 200 mila confezioni

I Nas hanno sequestrato oltre 60 tonnellate di alimenti per animali da compagnia e bloccato più di 200 mila confezioni durante 275 ispezioni svolte in tutta Italia. L’operazione si è concentrata sul controllo di prodotti venduti online.

Oltre 60 tonnellate di alimenti destinati agli animali da compagnia sequestrate, più di 200 mila confezioni bloccate e 275 ispezioni effettuate in tutta Italia. È il bilancio della campagna nazionale di controllo sulla vendita, anche online e attraverso i social network, del pet food condotta dai Carabinieri del Comando per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute. L’attività, svolta dal 23 marzo al 30 giugno 2026, ha coinvolto i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (Nas) con verifiche sulla sicurezza dei prodotti, sull’etichettatura, sulla tracciabilità delle materie prime, sulle condizioni igienico-sanitarie degli stabilimenti e sul rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa. 🔗 Leggi su Laverita.info

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