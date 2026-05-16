Durante le recenti operazioni dei Nas nel Centro-Sud, sono state sequestrate circa 16 tonnellate di alimenti in vari centri di produzione. Le verifiche si sono concentrate su controlli di sicurezza alimentare e sulla conformità delle attività alle normative vigenti. Le ispezioni hanno coinvolto diversi stabilimenti, con l’obiettivo di garantire la tutela della salute pubblica. I controlli sono ancora in corso e riguardano vari aspetti legati alla produzione e alla conservazione degli alimenti sequestrati.

Il Comando Carabinieri per la tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio 2026. Le operazioni hanno mirato a prvenire la diffusione dell'epatite A, concentrandosi in particolare presso centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali, soprattutto al Centro-Sud. Lo scopo è stato verificare il rispetto dei requisiti previsti e la corretta applicazione della normativa di settore. Sono state sequestrate circa 16 tonnellate di alimenti per un valore commerciale di oltre 320mila euro, a quali si aggiungono le numerose sanzioni comminate per un totale di 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Salute, controlli dei Nas contro epatite A: sequestrate 16 tonnellate di alimenti

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diffusione Epatite A - seq oltre 16 tonnellate di alimenti per violazioni igienico sanitarie e frodi

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