Durante una operazione dei Carabinieri NAS sono state sequestrate oltre 60 tonnellate di alimenti per animali e segnalate 56 persone. Sono state riscontrate quattro violazioni penali legate alla vendita di cibo per animali. L'intervento ha coinvolto un'ampia attività di controllo sulla distribuzione e vendita di prodotti destinati agli animali da compagnia. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle località o ai soggetti coinvolti.

È di 56 persone segnalate, 4 violazioni penali accertate e oltre 60.800 chilogrammi di alimenti sequestrati il bilancio della campagna nazionale di controllo condotta dai Carabinieri NAS sulla vendita di alimenti per animali da compagnia. L’operazione, svolta tra il 23 marzo e il 30 giugno 2026 su tutto il territorio nazionale, è stata coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute e ha avuto come obiettivo la tutela della salute animale e la sicurezza dei consumatori, con particolare attenzione al commercio online. Controlli a tappeto su tutto il territorio nazionale Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la campagna di vigilanza ha interessato l’intero Paese, coinvolgendo i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) in una serie di ispezioni mirate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pet food, maxi blitz dei NAS: sequestrate oltre 60 tonnellate di alimenti per animali e 56 persone segnalate

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