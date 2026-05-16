Nelle ultime settimane, i Nas hanno condotto controlli sulla sicurezza alimentare nelle regioni del Centro-Sud, sequestrando complessivamente 16 tonnellate di prodotti alimentari. Le verifiche si sono concentrate su diversi centri di produzione e distribuzione, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Le operazioni hanno portato alla sospensione di alcune attività e al ritiro di alimenti potenzialmente a rischio per la salute pubblica, in particolare in relazione alla tutela contro l’epatite A.

Il Comando Carabinieri per la tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio 2026, con l'obiettivo di prevenire la diffusione dell'epatite A, concentrandosi in particolare presso centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali, soprattutto al Centro-Sud. I controlli hanno puntato a verificare il rispetto dei requisiti previsti e la corretta applicazione della normativa di settore: sono state sequestrate circa 16 tonnellate di alimenti per un valore commerciale di oltre 320mila euro, a quali si aggiungono le numerose sanzioni comminate per un totale di 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Salute, controlli dei Nas contro l'epatite A: sequestrate 16 tonnellate di alimenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

diffusione Epatite A - seq oltre 16 tonnellate di alimenti per violazioni igienico sanitarie e frodi

Sullo stesso argomento

Salute, controlli dei Nas contro epatite A: sequestrate 16 tonnellate di alimentiIl Comando Carabinieri per la tutela della Salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello...

Leggi anche: Rischio epatite A, controlli dei Nas in pescherie e ristoranti: sequestrate tonnellate di carne e pesce scaduti

Rischio epatite A, controlli dei Nas in pescherie e ristoranti: sequestrate tonnellate di carne e pesce scadutiControlli dei Nas contro il rischio Epatite A in tutta Italia. Oltre mille ispezioni, segnalate 416 irregolarità: sanzioni e sequestri di alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione per 15 mi ... fanpage.it

Epatite A, controlli dei Nas e sequestri di alimenti per 16mila quintaliEpatite A, controlli in tutta Italia per prevenire il rischio di diffusione del virus. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta ... cronachedellacampania.it