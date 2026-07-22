Peste suina in Toscana la mappa dei contagi i provvedimenti e come funzionano le zone | tutto quello che c' è da sapere

In Toscana sono stati rilevati nuovi focolai di peste suina africana. Le autorità hanno istituito zone di restrizione, con divieti di movimento e abbattimenti di suini nei territori interessati. Le aree sono delimitate e monitorate costantemente. Il virus non rappresenta un rischio per la salute umana. La mappa dei contagi mostra i punti critici, mentre le misure restrittive sono in vigore per contenere la diffusione.

Contagi, zone di restrizione, focolai. Il glossario rimanda all’epoca del Covid. Ma il virus che sta galoppando in Toscana è completamente innocuo per le persone. La peste suina africana colpisce solo maiali e cinghiali, con tassi di mortalità che arrivano al 90%. È un patogeno molto resistente in grado di sopravvivere anche per anni nelle carni congelate, qualche mese in salumi e preparati, ma soprattutto per settimane rimane attivo e contagioso nelle carcasse degli esemplari morti per la malattia e negli escrementi infetti. Si innesca così, col virus trasportato dagli animali o anche sotto la suola delle scarpe, la catena della diffusione che per ora ha raggiunto almeno 753 cinghiali e tre maiali tra le province di Lucca, Massa e Pistoia. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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