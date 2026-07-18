La Toscana ha nominato un commissario straordinario per gestire l’emergenza della peste suina africana. Il medico veterinario dell’Asl Toscana Sud Est, responsabile del dipartimento di prevenzione territoriale, assumerà il ruolo di coordinatore. La decisione riguarda i casi di malattia riscontrati in cinghiali e maiali nella regione. La nomina mira a coordinare le misure di controllo e contenimento della malattia.

Il commissario toscano sarà il medico veterinario dell’Asl Toscana Sud Est Giorgio Briganti, direttore del dipartimento di prevenzione territoriale. Con la nomina è stata istituita anche una cabina di regia, composta – oltre che dal commissario – dal funzionario della Regione che si occupa della ecopatologia della fauna selvatica, dai medici veterinari della struttura e dai dirigenti dal dirigente competenti in materia di produzioni zootecniche, attività faunistico venatorie, forestazione e agroambiente, dai direttori dei servizi veterinari delle Asl e dai rappresentanti legali dei Consorzi di tutela Carne di cinta senese Dop, Finocchiona Igp, Prosciutto Dop e Associazione regionale allevatori della Toscana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Peste suina africana in Toscana: la Regione nomina Briganti commissario straordinario. I casi dei cinghiali e dei maiali

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