Sabato 30 maggio si svolge l’evento Puglia Rosé – La Notte dei Rosati. La manifestazione prevede modifiche alla viabilità e indicazioni sui parcheggi. Sono previsti punti di sosta dedicati e deviazioni temporanee lungo le strade interessate. Il programma include attività e intrattenimenti in diverse location, con orari specifici. Sono disponibili consigli utili per i partecipanti, come le modalità di accesso e le eventuali restrizioni. L’evento si svolge principalmente nelle aree centrali della città.

Ancora poche ore, poi sarà finalmente tempo di Puglia Rosé – La Notte dei Rosati. Cresce l’attesa a Manfredonia per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, in programma sabato 30 maggio presso il suggestivo Porto Turistico Marina del Gargano. L’evento, organizzato da Studio360, nasce con l’obiettivo di valorizzare il vino rosato come esperienza culturale, territoriale e contemporanea, all’interno di una cornice elegante e coinvolgente. Oltre 150 etichette provenienti dall’Italia e dall’estero animeranno il porto turistico, trasformandolo in un grande percorso di degustazione tra musica, convivialità, incontri e atmosfera. Una serata pensata per chi ama il vino, ma anche per chi desidera semplicemente vivere un’esperienza diversa, autentica e di qualità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tutto quello che c’è da sapere per “La Notte dei Rosati”

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