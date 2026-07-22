Peste suina africana Veterinari e FdI all’attacco

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La peste suina africana è al centro di critiche riguardo a ritardi nelle misure di prevenzione e gestione. Veterinari e membri di un partito politico di centrodestra evidenziano una mancanza di tempestività e coordinamento nell’organizzazione sanitaria regionale. Si segnalano carenze nelle azioni di prevenzione e controllo, con particolare attenzione alla risposta tardiva alle prime segnalazioni del virus. La questione riguarda principalmente la gestione delle emergenze e l’efficacia delle misure adottate contro la diffusione della malattia.

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Una sola parola comune, quand’è di peste suina (Psa) che si ragiona: ritardo. A proposito di organizzazione sanitaria e quindi anche di prevenzione, temi sui quali ci sarebbe da tempo una conclamata carenza da parte della Regione Toscana. Batte su questi temi e problematiche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, reduce dall’audizione in commissione congiunta ambiente-territorio e agricoltura del commissario nazionale per l’emergenza Giovanni Filippini che lo stesso gruppo consiliare aveva richiesto. "La Regione – esordisce Capecchi – non ha adottato tempestivamente le misure necessarie per contenere la diffusione del virus, né è stata garantita adeguata gestione delle strutture destinate allo smaltimento delle carcasse, con lo sforzo sostenuto dai cacciatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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