Peste Suina Africana nella fauna selvatica | maxi esercitazione per i veterinari dell' Ulss 9

Il 29 aprile i Servizi Veterinari dell’Ulss 9 hanno condotto una simulazione per affrontare la gestione della Peste Suina Africana nella fauna selvatica. L’esercitazione ha coinvolto i professionisti del settore, che hanno simulato interventi e procedure operative in caso di eventuale diffusione della malattia. Si tratta di un’attività pianificata per verificare la prontezza delle risposte e coordinare le azioni di emergenza.

Esercitazione straordinaria per i Servizi Veterinari dell’Ulss 9, che nella giornata del 29 aprile hanno organizzato e realizzato un’importante simulazione sulla gestione della Peste Suina Africana nella fauna selvatica.L’evento si è tenuto a Valfredda nel Comune veronese di Ferrara di Monte.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Peste suina africana, prorogata la scadenza per richiedere i contributi a contrasto dell'epidemiaLa Regione ha prorogato al 3 aprile 2026 il termine per la presentazione delle domande di sostegno relative agli investimenti negli allevamenti... Peste suina africana: salgono i casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, sono... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Prevenzione e contenimento della peste suina africana; Peste suina africana: Polizia, Forestali e veterinari a Valfredda alla ricerca di carcasse di cinghiale. Ma è un'esercitazione; Al via il Piano di controllo del cinghiale nel Parco del Corno alle Scale per contrastare la Peste Suina Africana; Peste Suina Africana nella fauna selvatica: maxi esercitazione per i veterinari dell'Ulss 9. Peste suina, la situazione migliora nel Pistoiese ma resta molto da fareIl Commissario Filippini ha sottolineato la necessità che tutte le componenti del sistema si muovano in sintonia. cacciapassione.com Torna l'incubo peste suina in Piemonte con due casi tra alessandrino e astigianoGli animali infetti a Montechiaro d'Aqui e a Bubbio. I veterinari invitano a non abbassare la guardia: La strategia sta funzionando, ma ci vorranno anni per sradicare il virus ... rainews.it Esercitazione straordinaria per i Servizi Veterinari dell’AULSS 9, che nella giornata del 29 aprile hanno organizzato e realizzato un’importante simulazione sulla gestione della Peste Suina Africana nella fauna selvatica. - facebook.com facebook