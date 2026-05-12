Peste Suina Africana aumentano i casi in Liguria

Nell’ultima relazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, aggiornata al 10 maggio 2026, sono stati segnalati quattro nuovi casi di peste suina africana in Liguria. Si tratta di casi confermati in aree diverse della regione, portando il totale a un numero superiore rispetto alle settimane precedenti. La situazione viene monitorata attentamente dalle autorità sanitarie e veterinari.

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Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 10 maggio 2026, sono quattro i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria. In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Peste suina africana: salgono i casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, sono... Peste suina africana: nuovi casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 26 aprile 2026, sono... Argomenti più discussi: Allerta peste suina africana in Polesine, controlli negli allevamenti rinforzati e preoccupazione crescente; Peste suina africana, cresce la preoccupazione tra gli allevatori; Suinicoltori, allerta per la Peste suina africana; Microbiota, disbiosi e uso di antimicrobici nei suini - Articoli - 3tre3, la pagina del suino. Saizeriya sospende le vendite di prodotti del menu che utilizzano prosciutto a causa della sospensione delle importazioni di carne suina spagnola causata dalla peste suina africana. La ripresa delle vendite è ancora da decidere. reddit Peste suina africana: nuovi casi registrati in LiguriaIn Liguria sono state riscontrate cinque nuove positività sui cinghiali: quattro in provincia di Genova, una a Ceranesi (quattro in totale), una Genova (282), due a Mignanego (sedici); una in ... genovatoday.it