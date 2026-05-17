Maxi soccorso al largo di Portopalo | 250 migranti salvati dalla Guardia Costiera

Circa 250 migranti sono stati recuperati da due motovedette della Guardia Costiera a circa 60 miglia a sud est di Portopalo di Capo Passero. L’intervento è avvenuto nel corso di un’operazione di salvataggio in mare, senza riportare segnalazioni di feriti o decessi. I migranti sono stati condotti verso un porto della zona, dove sono state avviate le procedure di identificazione e accoglienza. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla nazionalità o le condizioni delle persone soccorse.

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Circa 250 migranti sono stati soccorsi da due motovedette della Guardia Costiera a una sessantina di miglia a sud est di Portopalo di Capo Passero. Le unità hanno raggiunto un motopeschereccio in legno, sovraccarico di migranti, dopo aver mollato gli ormeggi nel pomeriggio di oggi per avviare l'attività di search and rescue. Sbarchi divisi tra Augusta e Pozzallo Completato il trasbordo, un centinaio di migranti sono stati destinati allo sbarco al porto di Augusta, mentre circa 150 persone, comprese donne e bambini, stanno facendo rotta verso Pozzallo. L'arrivo della motovedetta della Guardia Costiera nel porto ragusano è previsto intorno alla mezzanotte: è già stato attivato dalla Prefettura di Ragusa il dispositivo di accoglienza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maxi soccorso al largo di Portopalo: 250 migranti salvati dalla Guardia Costiera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gommone di migranti naufraga al largo della Turchia dopo l’inseguimento della Guardia costiera: muoiono 18 personeNaufragio nel Mar Egeo vicino Bodrum: almeno 18 migranti morti dopo l’inseguimento della Guardia costiera turca. Rocciatori in difficoltà, salvati dalla Guardia costieraSi erano arrampicati sulla falesia della Montagna spaccata di Gaeta, ma a un certo punto si sono trovati in difficoltà, senza poter più proseguire la... Maxi soccorso al largo di Portopalo: 250 migranti salvati dalla Guardia CostieraCirca 250 migranti sono stati soccorsi da due motovedette della Guardia Costiera a una sessantina di miglia a sud est di Portopalo di Capo Passero . Le unità ... gazzettadelsud.it Maxi esercitazione in mare davanti a Livorno: coinvolti Guardia Costiera, GIS e Vigili del FuocoUna complessa esercitazione interforze prenderà il via nella mattinata di venerdì 8 maggio nelle acque al largo di Livorno. L’operazione, coordinata dalla Prefettura di Livorno, simulerà uno scenario ... livornopress.it