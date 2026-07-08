Un uomo di 49 anni ha perso il controllo del suo scooter e è caduto in un fossato lungo via Nuova Moglianese, a Scorzè. Dopo l’incidente è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto alcune ore più tardi.

SCORZÈ (VENEZIA) - Incidente mortale alle prime ore del pomeriggio in via Nuova Moglianese, a Scorzè. A perdere la vita un quarantanovenne del posto, che era in sella ad uno scooter. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, sul posto i rilievi sono in mano ai carabinieri della stazione di Martellago. La dinamica Per motivazioni che sono ancora da comprendere l'uomo a bordo dello scooter avrebbe tentato di evitare la collisione con una macchina che in quel momento la precedeva. Nella manovra avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, che poi è finito nel fossato che costeggia la strada. I sanitari del Suem hanno cercato di rianimarlo sul posto, trasferendolo poi all'ospedale dell'Angelo di Mestre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Motociclista perde il controllo del mezzo e finisce nel fossato: ?49enne muore dopo ore di agonia in ospedale

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PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO: 54ENNE MUORE DOPO LO SCHIANTO IN A28 | 29/06/2026

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