Qualcuno tocca un pezzo di ferro o un oggetto di metallo quando si sente sfortunato, come gesto scaramantico. L’origine di questa usanza risale ai tempi medievali, quando si credeva che il metallo potesse allontanare il male e la malasorte. Nei secoli passati, si pensava che il tocco di ferro avesse poteri protettivi, collegati anche a credenze religiose e superstizioni popolari. La pratica si è tramandata fino ai giorni nostri senza un motivo razionale.

Che sia una ringhiera o la prima chiave che ci capita a tiro, quando la sfortuna chiama bisogna rispondere. Ma vi siete mai chiesti perché associamo il toccare un pezzo di metallo alla protezione contro la sfortuna? Per capirlo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, tra le cattedrali medievali, i fabbri e le antiche credenze popolari. Tutto ha inizio con una leggenda dal sapore decisamente epico, ovvero quella di San Dunstano di Canterbury. Per la fortuna. tocca ferro! Ma perché?. Prima di diventare santo, Dunstano era un abile fabbro. Si racconta che un giorno il Diavolo in persona si presentò nella sua officina. Dunstano colse la palla al balzo: immobilizzò il Maligno e gli inchiodò un ferro rovente direttamente nello zoccolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché si dice “tocca ferro”? L’origine del gesto: tra diavoli, cavalli, mito e scaramanzia

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