Giornata dell’Europa perché si celebra il 9 maggio | origine significato e iniziative

Il 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, una ricorrenza che ricorda un evento importante nella storia del continente. Questa data è stata scelta per commemorare un discorso tenuto in quell’anno da un leader europeo, che segnò l’inizio di un processo di cooperazione tra nazioni. Ogni anno, questa giornata viene ricordata con varie iniziative e manifestazioni in diversi paesi europei.

La Giornata dell’Europa si celebra ogni anno il 9 maggio per ricordare un momento fondamentale nella storia del continente. In questa data, nel 1950, il ministro degli Esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso destinato a segnare una svolta: la cosiddetta dichiarazione Schuman. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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