Tiziano Ferro ha dichiarato di essere stato costretto a trasferirsi negli Stati Uniti, senza specificare i motivi. La sua scelta di vivere all’estero è stata pubblicamente comunicata poco prima del debutto del nuovo tour negli stadi. Ferro ha anche confermato la sua partecipazione al Festival di Sanremo, annunciandolo come parte del suo programma. Le dichiarazioni sono state fatte in un’intervista in cui si è aperto su questioni personali e professionali.

A pochi giorni dal debutto del nuovo tour negli stadi, Tiziano Ferro si è raccontato senza filtri. Il cantante di Latina, che quest’anno celebra i 25 anni di carriera dall’esplosione di Xdono, è tornato a parlare della sua vita privata, del difficile divorzio dall’ex marito e del rapporto sempre più complesso con un Paese che continua a sentire profondamente suo. Il nuovo tour rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera recente. Un ritorno dal vivo che arriva dopo l’uscita del nuovo progetto discografico Sono un grande e che segna una fase diversa del suo percorso personale. “Ho iniziato a fare musica perché era l’unico modo che conoscevo per parlare alle persone”, ha ammesso Ferro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tiziano Ferro attacca l’ex marito: “Costretto a vivere negli USA”. E dice sì a Sanremo

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