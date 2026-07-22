Perché Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno chiesto la cittadinanza russa

Da dilei.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ornella Muti e Naike Rivelli hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. La decisione arriva dal desiderio di rafforzare il legame con le proprie origini familiari. La richiesta è stata presentata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di risposta previsti. La notizia è stata confermata da fonti vicine alle due. Entrambe non hanno rilasciato commenti pubblici sulla scelta di ottenere la cittadinanza.

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Ornella Muti e Naike Rivelli hanno deciso di rafforzare il loro legame con le proprie origini familiari. Madre e figlia hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. Alla base della decisione non ci sarebbero ragioni politiche, ma il desiderio di riconoscere ufficialmente le proprie radici e sentirsi pienamente a casa in un Paese con cui la famiglia mantiene da tempo un rapporto molto stretto. Ornella Muti e Naike Rivelli vogliono la cittadinanza russa. A rendere pubblica la decisione è stata Naike Rivelli, che ha spiegato alle agenzie di stampa russe di aver presentato la domanda insieme alla madre Ornella Muti. La cantante e influencer ha raccontato che la richiesta nasce dalla volontà di valorizzare una parte importante della loro storia familiare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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