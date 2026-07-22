Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli richiedono la cittadinanza russa | Le nostre radici sono lì Mosca non nemica

Ornella Muti e Naike Rivelli hanno presentato domanda di cittadinanza russa, citando le proprie origini familiari come motivo. Le due dichiarano che le radici sono in Russia e che Mosca non rappresenta un nemico, nonostante la condanna della guerra. Entrambe hanno sottolineato che, pur criticando il conflitto, non condividono una visione ostile verso il popolo russo.

Ornella Muti e Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa per le loro origini familiari e ribadiscono: la guerra è sbagliata, ma il popolo russo non è un nemico L'attrice Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno richiesto entrambe la cittadinanza russa. Rivelli ha infatti dichiarato: ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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