Naike Rivelli ha annunciato che lei e la madre, Ornella Muti, intendono chiedere la cittadinanza russa. La decisione è stata comunicata all’agenzia Ria Novosti, con Rivelli che ha spiegato che l’obiettivo è sentirsi “veramente a casa” in Russia. La richiesta di cittadinanza riguarda entrambe le donne e mira a rafforzare il legame con il paese. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui passaggi necessari.

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno intenzione di presentare domanda per ottenere la cittadinanza russa. Lo ha comunicato la stessa Rivelli parlando con l’agenzia Ria Novosti, alla quale ha spiegato che la scelta sua e della madre è motivata dal fatto di potersi “sentire veramente a casa”. Il riferimento è alle origini russe della madre della diva 71enne. Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiederanno la cittadinanza russa Le origini di Ornella Muti La polemica con Dagospia Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiederanno la cittadinanza russa “Stiamo richiedendo la cittadinanza russa per poterci sentire veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici“, ha dichiarato Rivelli a Ria Novosti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa "per poterci sentire veramente a casa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ornella Muti e il segreto su Naike Rivelli: la verità nascosta

Notizie e thread social correlati

Naike Rivelli sfida Paolo Ruffini sulla dieta vegana: “Ho 51 anni e sto da Dio”Naike Rivelli ha ribadito di seguire una dieta vegana, affermando di avere 51 anni e di sentirsi bene.

Doggodaiily, Giano Del Bufalo, Naike Rivelli, ma anche sagre, musica e Medioevo per il lungo ponte del 2 giugnoNel fine settimana lungo del 2 giugno, Ravenna e provincia ospitano numerosi eventi tra festival tematici, sagre storiche e musica dal vivo.

Temi più discussi: Media, Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli fanno domanda per la cittadinanza russa; Limbo Festival, al Ciocco anche Ornella Muti e la figlia Naike; ICFF cala il sipario con un doppio omaggio a Ornella Muti; Limbo Festival a Barga: presenti anche Ornella Muti insieme alla figlia Naike Rivelli.

Speriamo siano presto seguite da Rovelli, Albano e Travaglio - Ornella Muti e sua figlia Naike fanno domanda per la cittadinanza russa x.com

Media, Ornella Muti e sua figlia fanno domanda per la cittadinanza russaNaike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia Ria Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa ... lanazione.it

Chiediamo la cittadinanza russa: Ornella Muti e la figlia Naike fanno infuriare gli italianiOrnella Muti e la figlia Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa: la motivazione della scelta che divide tutti. donnaglamour.it

Chi trovi più attraente? La modella e attrice peruviana reddit