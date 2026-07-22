Il Nicaragua non ha consegnato Alessio Casimirri, ex brigatista, nonostante le pressioni italiane. La rottura delle relazioni diplomatiche tra i due paesi è avvenuta dopo le dure dichiarazioni di Roma sul caso. La decisione di non estradare Casimirri, ricercato in Italia, si inserisce in una strategia adottata da oltre quarant’anni dal governo nicaraguense. La questione ha riacceso l’attenzione sulla posizione del paese nei confronti dell’ex militante e delle richieste italiane.

La recente rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia, innescata dalle dure prese di posizione della Farnesina sul caso dell’ex brigatista Alessio Casimirri, ha riacceso i riflettori su una strategia che il Nicaragua porta avanti da oltre quarant’anni. Quello che per Roma è uno scontro legato alla mancata estradizione di un condannato per la strage di via Fani, per il regime di Daniel Ortega rappresenta la norma operativa. Nel corso dei decenni, lo strumento dell’asilo politico e la concessione della cittadinanza express sono stati utilizzati per blindare una lista eterogenea di ricercati internazionali, sfruttando l’articolo 43 della Costituzione nicaraguense, che vieta tassativamente l’estradizione dei propri cittadini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Perché il Nicaragua non vuole estradare Alessio Casimirri

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Tajani, 'continuiamo a chiedere al Nicaragua l'estradizione di Casimirri'

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Un paese serio si unisce su cose del genere, indipendentemente da chi sia al governo. Alessio Casimirri era in Via Fani il giorno dell’uccisione degli agenti di scorta e il rapimento di Aldo Moro, ma non ha scontato un singolo giorno di carcere. È una figura mo x.com

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