Guerra Nicaragua-Italia per l’ex brigatista Alessio Casimirri

Il governo sandinista di Daniel Ortega ha annunciato la volontà di interrompere i rapporti diplomatici con l’Italia. La decisione è stata comunicata ieri dalla Farnesina, senza ulteriori dettagli sui motivi. La tensione tra i due paesi si lega alla richiesta di estradizione di Alessio Casimirri, ex brigatista italiano residente in Nicaragua. Finora, il governo nicaraguense non ha fornito una data per la rottura ufficiale dei rapporti.

Si fa alta la tensione tra Italia e Nicaragua. Secondo quanto reso noto ieri dalla Farnesina, il governo sandinista di Daniel Ortega ha notificato di voler rompere i rapporti diplomatici con Roma. Al centro dello scontro stanno le parole pronunciate l’altro ieri da Antonio Tajani. Intervenendo al «Foro Libertas» tenutosi a Madrid, il titolare della Farnesina ha criticato il Nicaragua per la protezione concessa all’ex brigatista Alessio Casimirri.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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