Il Nicaragua vuole rompere con l’Italia dopo le parole di Tajani | Ridateci l’ex Br che uccise Moro Chi è Alessio Casimirri

Il Nicaragua ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiano che ha chiesto la consegna di un ex membro delle Brigate Rosse coinvolto nel caso Moro. La decisione arriva in risposta alle parole di Tajani, che ha richiamato l’attenzione sulla richiesta di estradizione. La mossa del governo nicaraguense segue le tensioni generate dalle dichiarazioni italiane e la richiesta di collaborazione giudiziaria.

Il governo del Nicaragua ha annunciato l’intenzione di interrompere le relazioni diplomatiche con l’Italia. Una reazione, quella di Managua, che arriva dopo le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ieri al summit del Partito Popolare Europeo (Ppe) a Madrid aveva affermato che l’Italia «non condivide nulla con la visione di governi estremisti come quello del Nicaragua, Paese che ancora dà protezione a pericolosi terroristi delle Brigate Rosse, come Alessio Casimirri ». La lettera di Managua. La decisione del governo guidato da Daniel Ortega, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata all’ Ansa da fonti qualificate. Nella notte, l’ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera ufficiale di protesta da parte delle autorità nicaraguensi, successivamente trasmessa alla Farnesina. 🔗 Leggi su Open.online

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