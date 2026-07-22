Perché hai sempre fame? I segnali che il tuo corpo sta cercando di inviarti

Una persona si presenta con la sensazione di fame costante, anche dopo aver mangiato poco tempo prima. Riferisce di desiderare spuntini serali e di non riuscire a controllare questa voglia di mangiare. Sono domande frequenti che ricevo nel mio studio, spesso accompagnate da dubbi sulla propria forza di volontà. La sensazione di fame persistente viene spesso collegata a segnali che il corpo invia, senza che siano sempre evidenti le cause.

“Ho finito di mangiare da poco. e ho già fame.” “La sera non riesco a smettere di cercare qualcosa da sgranocchiare.” “Mi manca la forza di volontà?” Queste sono alcune delle domande che ascolto più spesso nel mio studio. La prima cosa che dico ai miei pazienti è questa: La fame non è un difetto del carattere. È un meccanismo biologico. Il nostro organismo è programmato per farci sopravvivere, non per farci seguire una dieta. Quando percepisce una carenza di energia o uno squilibrio, utilizza il linguaggio che conosce meglio: ci manda il segnale della fame. Il problema nasce quando impariamo a ignorare quei segnali oppure, al contrario, li interpretiamo tutti allo stesso modo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Hai sempre fame 5 segnali che il tuo corpo ti sta mandando

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