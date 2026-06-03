Una start-up cinese afferma di aver sviluppato una tecnologia che permette di interpretare i bisogni e le emozioni di cani e gatti. Secondo l’azienda, il sistema analizza segnali comportamentali e vocali degli animali per tradurli in informazioni comprensibili ai proprietari. La tecnologia utilizza sensori e algoritmi di intelligenza artificiale e si propone di facilitare la comunicazione tra umani e animali domestici. Attualmente, il prodotto è in fase di test e non sono stati forniti dettagli sui costi o sulla disponibilità sul mercato.

Capire cosa vuole davvero il proprio cane o gatto è il sogno di milioni di proprietari di animali. Una start-up cinese sostiene di averlo reso possibile. Meng Xiaoyi, azienda con sede a Hangzhou, ha sviluppato un collare con intelligenza artificiale capace di tradurre abbai, fusa, emozioni e comportamenti degli animali domestici in linguaggio umano. Dall’apertura dei preordini, a inizio maggio, sono già state riservate 10mila unità. Come funziona. Il dispositivo si indossa intorno al collo dell’animale e sfrutta il modello linguistico Qwen di Alibaba Cloud, addestrato su un vasto archivio di dati vocali che mappano i tratti anatomici e comportamentali di cani e gatti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Hai sempre voluto capire il tuo animale? Una start-up cinese dice di averlo reso possibile

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