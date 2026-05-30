Cinque segnali indicano che il modo in cui si lava il viso potrebbe non essere corretto. Se la pelle appare ancora untuosa, sporca o presenta irritazioni, potrebbe essere necessario rivedere il metodo di detersione. La corretta pulizia del viso è fondamentale per preparare la pelle ai trattamenti successivi. L’uso di detergenti specifici può aiutare a eliminare residui di trucco, sporco e sebo, migliorando la pulizia complessiva.

La detersione è un passaggio essenziale nella skincare ed è importantissima per avere una pelle sempre pulita e pronta a ricevere i trattamenti successivi in modo efficace. Ma sei davvero sicura che stai lavando bene il tuo viso? Esistono in realtà cinque segnali – lanciati dalla tua pelle – che possono aiutarti a fare chiarezza e a capire se ti stai comportando nel modo giusto oppure se dovresti cambiare la tua routine di bellezza. I segnali che non stai lavando bene il viso. La pelle tira dopo la detersione – Se dopo aver asciugato il tuo viso avverti la sensazione di “pelle che tira”, significa che qualcosa non va. Probabilmente hai scelto un prodotto troppo aggressivo che ha danneggiato la barriera cutanea, impoverendola e rendendo la tua pelle reattiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 5 segnali che non stai lavando bene il tuo viso. E che dovresti usare questi detergenti

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