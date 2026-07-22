Per ora ci avete messo soltanto spiccioli

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Siamo praticamente a settembre del 2026 e tra un anno tutto dovrà essere necessariamente pronto e finanziato, almeno così era scritto nel dossier, con almeno 750mila euro per le uscite del 2026-27 per arrivare a un budget esterno complessivo di 5 milioni di euro. Il Comune cosa fa nell’assestamento? Mette solo spiccioli per Ancona Capitale della Cultura 2028 ". L’attacco di Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi), consigliere di minoranza, è diretto all’assessore alla cultura, Marta Paraventi, responsabile del dossier, ma in fondo ha come obiettivi l’assessore al bilancio Zinni e il sindaco Silvetti: "Mi aspettavo interventi molto più... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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