"Siamo praticamente a settembre del 2026 e tra un anno tutto dovrà essere necessariamente pronto e finanziato, almeno così era scritto nel dossier, con almeno 750mila euro per le uscite del 2026-27 per arrivare a un budget esterno complessivo di 5 milioni di euro. Il Comune cosa fa nell’assestamento? Mette solo spiccioli per Ancona Capitale della Cultura 2028 ". L’attacco di Carlo Pesaresi (Ancona Diamoci del Noi), consigliere di minoranza, è diretto all’assessore alla cultura, Marta Paraventi, responsabile del dossier, ma in fondo ha come obiettivi l’assessore al bilancio Zinni e il sindaco Silvetti: "Mi aspettavo interventi molto più... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Per ora ci avete messo soltanto spiccioli"

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Bruxelles ci aiuta soltanto sul green. Ma ora forse tagliare le accise si puòIl governo ha approvato un incremento di 14 miliardi di euro di spesa, destinandoli a progetti già finanziati per affrontare il caro energia.

Argomenti più discussi: Per ora ci avete messo soltanto spiccioli; Grazie Ragazzi!!!; Pooh, la possibile scaletta del concerto a Riccione; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude.

Villa Manin grazie di tutto! Grazie del calore, della passione, del cuore che ci avete messo. Avete cantato insieme a noi e questo ricordo rimarrà indelebile per sempre. Ci vediamo il 21 a #Riccione: biglietti ticketone.it/event/pooh60-l… #POOH60 #LaNostraSto x.com

Coloro di voi che hanno ucciso Auril a Solstizio e hanno reso Ythryn la dimora di un Horror Eldritch che stava tenendo prigioniero fino a quando non avete messo becco in quella faccenda... Come avete cambiato Ythryn? reddit