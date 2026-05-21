Durante un evento a Solomeo, in provincia di Perugia, Adriano Galliani si è lasciato andare a dure critiche nei confronti di alcuni protagonisti del calcio, accusandoli di aver agito a loro piacimento e di aver danneggiato il settore. In compagnia di Fabio Capello, ha espresso commenti forti, commentando anche i risultati ottenuti in competizioni internazionali e rivolgendosi direttamente a chi, secondo lui, ha approfittato delle proprie posizioni. Le sue parole hanno suscitato molta attenzione tra i presenti.

Adriano Galliani, intervenuto a Solomeo (Perugia) in un panel insieme a Fabio Capello durante la presentazione della lista dei cento candidati all’”European Golden Boy“, premio dedicato ai migliori Under 21 dei campionati europei, è tornato sul tema Calciopoli lanciando anche una frecciata all’Inter: “L’Italia è l’unico caso al mondo in cui il terzo diventa primo. In . L'articolo Galliani, Cavasinni spara a zero: “Avete fatto i por*i comodi e sguazzato con i vostri compagnucci, baciate per terra se avete vinto la Champions. Ci avete rovinato.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Fabio Bergomi non ci sta: “Ciao siamo il Monza Calcio, lottiamo alla morte con Inter Juve mentre con il Milan regaliamo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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