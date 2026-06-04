Bruxelles ci aiuta soltanto sul green Ma ora forse tagliare le accise si può

Notizia in breve

Il governo ha approvato un incremento di 14 miliardi di euro di spesa, destinandoli a progetti già finanziati per affrontare il caro energia. Bruxelles sostiene interventi sul fronte ambientale, ma non ha ancora confermato un sostegno diretto alle riduzioni delle accise sui carburanti. L’obiettivo è utilizzare queste risorse per ridurre gli effetti dell’aumento dei costi energetici senza prevedere nuove agevolazioni fiscali.