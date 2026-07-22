Per i fratelli Vitali è stato chiesto il processo per bancarotta fraudolenta. Essi hanno dichiarato che non ci sono danni ai creditori né alla società. La vicenda riguarda la gestione di alcune imprese e le relative accuse, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari. La decisione si inserisce in un quadro di indagini in corso, mentre si attendono sviluppi sul fronte legale. La questione ha suscitato attenzione in città, legata anche ad altre polemiche sulla rete di trasporti pubblici.

Chissà a che punto sarà la Bergamo-Treviglio, quest’autunno. E se le polemiche sull’eBrt si saranno placate. Giusto per citare l’opera che più tocca da vicino i fratelli Vitali e quella, sempre a loro firma, che più sta facendo discutere la città. Lontano dai cantieri e dalle scadenze di fine lavori, la data del 26 novembre porterà gli imprenditori originari di Cisano Bergamasco, Cristian e Massimo Vitali, 51 e 57 anni, in tribunale per l’udienza preliminare con al centro la richiesta di rinvio a giudizio per la bancarotta fraudolenta della Vita Srl, di cui sono sospettati dal 2023. L’indagine del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf è stata coordinata dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota e da tre diversi pm susseguitisi nel tempo: in origine il pm Guido Schininà e poi le colleghe Emma Vittorio e Carmen Santoro. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Per Massimo e Cristian Vitali chiesto il processo per bancarotta fraudolenta. Loro: «Nessun danno ai creditori né alla società»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bancarotta fraudolenta, per i Vitali chiesto il rinvio a giudizioPer Cristian e Massimo Vitali è stato chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Santanché rischia il processo: "Bancarotta di 3 società e truffa ai danni di Invitalia"Le indagini della Procura puntano a processare l'ex ministra per bancarotta e truffa.

Argomenti più discussi: Per Massimo e Cristian Vitali chiesto il processo per bancarotta fraudolenta. Loro: Nessun danno ai creditori né alla società; Bancarotta fraudolenta, per i Vitali chiesto il rinvio a giudizio; ll Sindaco Cristian Leccese firma l'ordinanza per la manutenzione e la pulizia dei fondi e dei fabbricati privati; Bancarotta fraudolenta, chiesto il rinvio a giudizio per i Vitali.

Massimo Ceccherini ha ottenuto il via libera dal Tribunale di Firenze per risolvere i suoi debiti con l'erario e altri creditori, per via della sua ludopatia, ammessa dallo stesso attore, per la quale sta affrontando un percorso al SerD di Pistoia dove risiede da un x.com

Per Massimo e Cristian Vitali chiesto il processo per bancarotta fraudolenta. Loro: Nessun danno ai creditori né alla societàChissà a che punto sarà la Bergamo-Treviglio, quest’autunno. E se le polemiche sull’eBrt si saranno placate. Giusto per citare l’opera che più tocca da vicino i fratelli Vitali e quella, sempre a loro ... bergamo.corriere.it