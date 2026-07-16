Le indagini della Procura puntano a processare l'ex ministra per bancarotta e truffa. I conti di quattro società, tra cui Ki Group e Bioera, risultano in perdita e con operazioni sospette. Secondo gli investigatori, ci sarebbero state condotte dissipatrici, aumenti di capitale fittizi e truffe ai danni di Invitalia, con l’obiettivo di ottenere profitti ingiusti. La Procura ha raccolto elementi sufficienti per valutare un procedimento penale.

"Condotte dissipatrici e distrattive", "fittizi aumenti di capitale", truffe per accapararsi "ingiusti profitti". I conti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl, tutte riconducibili all’ex ministra Daniela Santanchè, proprio non tornano secondo le indagini condotte dalla Procura. Nel lungo elenco di contestazioni, più di venti pagine, che compongono la notifica di chiusura delle indagini, firmata dai pm Luzi e Schininà, in merito ai fallimenti delle aziende, all’ex ministra e ad altri 15 indagati, tra cui l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, vengono contestati reati che vanno dalla bancarotta, al falso in bilancio, fino alla truffa aggravata ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Santanché rischia il processo: "Bancarotta di 3 società e truffa ai danni di Invitalia"

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