Bancarotta fraudolenta per i Vitali chiesto il rinvio a giudizio

Per Cristian e Massimo Vitali è stato chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta. L’inchiesta riguarda la gestione di Vita Srl, società dichiarata in liquidazione giudiziale a giugno 2023.

Bergamo. Chiesto il rinvio a giudizio per Cristian e Massimo Vitali con l’ipotesi di bancarotta fraudolenta nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione di Vita Srl, la società dichiarata in liquidazione giudiziale nel giugno 2023. Il tribunale ha fissato l’udienza preliminare il 26 novembre. Secondo la ricostruzione della Procura, il fulcro dell’inchiesta è rappresentato dalla scissione societaria avvenuta nel marzo 2022, dalla quale nacque Expand Srl. Per gli inquirenti, attraverso quell’operazione sarebbero stati trasferiti alla nuova società beni per 31,5 milioni di euro tra obbligazioni, crediti, disponibilità liquide e partecipazioni finanziarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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